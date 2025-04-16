Vivelle Beach Kuşadası
4 yıldızlı Kusadasi Vivelle Beach Kuşadası, Güzelcamlı Venüs plajı Kuşadası'dan 2 km uzaklıkta bulunmaktadır. Aydın şehrinde keyifli konaklamanız için tesis, balkon, uydu kanallı düz ekran televizyon, iklim kontrolü ile donatılmış 70 oda sunar.
Otel, Aydın şehrinde denize 250 metre uzaklıktadır. Dilek Yarımadası Milli Parkı otele 1 km, Izmir Adnan Menderes ise 65 km uzaklıktadır. Vivelle Beach Kuşadası, Zeus Mağarası'a kısa bir sürüş mesafesindedir.
Konuklar restoranda kahvaltı yapabilir. Tesise 600 metre uzaklıkta Türk yemekleri sunan Calendar Restaurant, Leftere Restaurant gibi çeşitli restoranlar bulunmaktadır.