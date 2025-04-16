REZERVASYON YAP 0256 556 0934 Whatsapp
MENÜ
TR
GÜVENLİ REZERVASYON
MİSAFİR
ÇOCUK

Restaurant & KafeTürk & Dünya Lezzetleri

Havuz & PlajSize Özel Ayrıcalıkları Keşfedin

GaleriTesis Fotoğraf Galerisi
Vivelle Beach Kuşadası

4 yıldızlı Kusadasi Vivelle Beach Kuşadası, Güzelcamlı Venüs plajı Kuşadası'dan 2 km uzaklıkta bulunmaktadır. Aydın şehrinde keyifli konaklamanız için tesis, balkon, uydu kanallı düz ekran televizyon, iklim kontrolü ile donatılmış 70 oda sunar.

Otel, Aydın şehrinde denize 250 metre uzaklıktadır. Dilek Yarımadası Milli Parkı otele 1 km, Izmir Adnan Menderes ise 65 km uzaklıktadır. Vivelle Beach Kuşadası, Zeus Mağarası'a kısa bir sürüş mesafesindedir.

Konuklar restoranda kahvaltı yapabilir. Tesise 600 metre uzaklıkta Türk yemekleri sunan Calendar Restaurant, Leftere Restaurant gibi çeşitli restoranlar bulunmaktadır.

Ön Ödemeli Erken Rezervasyon Kampanyası

Rezervasyon tutarınızın bir kısmını kapora ödeyerek odanızı ayırabilir kalan tutarı konaklamanıza 5 gün kala ödeyebilirsiniz.  

%20 İndirimli Erken Rezervasyon Fırsatlarını Kaçırmayın.

KONAKLAMA

Konforlu Odalarımız...

Rahatınız için en ince ayrıntıların düşünüldüğü otelimizde; her zevke ve ihtiyaca yanıt veren odalarımız da konfor ve lüks standart olarak sunulmaktadır.

Standart Oda

Standart odalarımız 20-24m2 arasında olup 1 adet çift kişilik yatak, 1 adet açılır koltuk bulunmaktadır. 2+1 konaklamaya uygundur.
Standart Ranzalı Oda

Ranzalı odalarımız 26m2 'den oluşmakta olup 1 adet çift kişilik yatak, 1 adet ranza bulunmaktadır. 2+2 veya 3+1 konaklamaya uygundur.
Kuşadası'nda Aradığınız Huzur Vivelle Beach Kuşadası
RESTAURANT & KAFE

Her sabah restoranda kahvaltı sunulmaktadır. Konuklar, tesisten 5 dakikalık mesafedeki Leftere restoranında Akdeniz ve Türk yemeklerinin tadını çıkarabilirler.

Detaylı Bilgi
HAVUZ & PLAJ

Havuzda ve plajda güneş şemsiyesi ,Minder ve şezlong ücretsiz. Plaj Havlusu ücretlidir.

 

Detaylı Bilgi
Turistik Yerler

  • Panionion 400 m
  • Cave of Zeus 800 m
  • Eniştenin Yeri 1 km
  • Güzelçamlı Milli Park 1.2 km
  • Odeon 1.2 km
  • Icmeler Koyu- Dilek Yarimadasi Buyuk Menderes Deltasi Milli Parki 1.9 km
  • Güzelcamlı Venüs plajı Kuşadası 2.4 km
  • Cumhuriyet Mahallesi Camii 3.1 km
  • Aydin Davutlar Milli Park 3.3 km
  • Atakent Pazari 3.8 km

DETAYLI BİLGİ
Memnuniyetinizi garanti ediyoruz Sizi hemen Arayalım

Detaylı bilgi ve rezervasyon için form doldurun hemen sizi arayalım